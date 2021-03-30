Вооруженные силы Украины должны всегда быть готовы к тому, что придется идти в наступление на Донбассе. Однако прежде всего следует оценить риски и просчитать последствия.

К наступлению военные готовы – прежде всего морально. Ведь Украина в опасности, объяснил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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Он заверил, что для Зеленского как верховного главнокомандующего – не проблема дать команду или принять решение. Однако нужно проанализировать силы и возможности.

Хомчак подчеркнул, что Донецк – это многомиллионный город. Поэтому в случае наступления существует много рисков, может погибнуть много гражданских. "Это же украинцы, это же люди", – подчеркнул он.

И добавил, что нужно оценить все факторы, в частности – кто пойдет против ВСУ. Ведь в 2014 году, например, наступлению украинских сил помешала Россия. Она завела на Донбасс свою армию.

Играться тем, готовы или не готовы ... Конечно, готовы. Военный человек тем и отличается от гражданского, что ему сказали, и он не размышляет,

– отметил Хомчак.

И подчеркнул, что после получения приказа военнослужащий думает, как правильно это поручение выполнить, чтобы оно было выполнено.

Хомчак: Армия готовится ко любым вариантам

По словам генерал-полковника, чтобы защищать Украину, армия должна уметь как наступать, так и обороняться. Поэтому ВСУ постоянно организуют учения.

"ВСУ готовятся к различным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. По-другому нельзя", – объяснил Хомчак.

Обратите внимание! Ситуация на Донбассе обострилась. 26 марта оккупанты обстреляли позиции ВСУ неподалеку Шумов. Погибли 4 защитника Украины, еще двое – в больнице.