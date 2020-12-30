Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о своем отношении к военнослужащему Андрею Антоненко. Генерал отметил, что слышал о нем только положительные отзывы.

Что говорит Хомчак об Антоненко (Riffmastera)

Главнокомандующий не знает Антоненко лично, но слышал о нем отзывы как о талантливом и отважного солдате. Об этом генерал-полковник Хомчак заявил в интервью Obozrevatel.

Кстати Было бы проще, если бы военным дали команду "вперед": Хомчак о перемирии на Донбассе

По словам Хомчака, если есть факты и будет доказана вина Антоненко, нужно отвечать, если нет – нужно извиняться. Военный утверждает, что подвиги на фронте и поступки в жизни – не связаны.

Я хочу верить, что Антоненко ничего не делал, и в ближайшее время это будет доказано,

– добавил Хомчак.

Обратите внимание! Несмотря на отсутствие доказательств, Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Другими фигурантами дела являются медик Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. В декабре им продлили меры предосторожности. Подробнее – читайте здесь.

Однако главнокомандующий ВСУ убежден, что институты в государстве работают нормально. Поэтому у него нет оснований обвинять кого-либо, ведь каждой сфере есть специалисты. Хомчак заметил, что силы специальных операций поддерживают семью Антоненко.

"Насколько это покрывает их потребности – другой вопрос", – подытожил военный.

Важно Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на подозрение на COVID-19