Хомчак посетил штаб-квартиру НАТО: какова была цель визита – фото
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 27 января посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Генерал-полковник возглавил делегацию Вооруженных Сил Украины.
Источник: Министерство обороны Украины
В рамках визита начальник Генштаба принял участие в двух заседаниях Военного комитета Североатлантического Альянса.
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В каких заседаниях принял участие Хомчак
- миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка";
- операции многонациональных сил НАТО в Косово, Сербия.
Во время этих заседаний Хомчак ознакомился с текущим состоянием и перспективами проведения таких операций и миссий Альянса. Также он имел возможность рассказать коллегам о перспективах участия наших военных в этих операциях.
Делегация ВСУ посетила штаб-квартиру НАТО / Фото Минобороны
Хомчак провел встречи с коллегами
Во время визита Руслан Хомчак провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами, где обсудил актуальные вопросы военного сотрудничества:
- Обмен информацией;
- Участие в совместных мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки;
- Подготовку военнослужащих ВС Украины в учебных центрах государств-членов и партнеров НАТО;
- Реабилитацию украинских военнослужащих в медицинских учреждениях за рубежом.
Хомчак провел встречи с коллегами / Фото Минобороны
Также ему удалось пообщаться с главным маршалом авиации Стюартом Питчем. Военные обсудили ряд вопросов:
- Текущую ситуацию безопасности в контексте противодействия российской вооруженной агрессии;
- Текущее состояние и перспективы участия личного состава и подразделений Вооруженных Сил Украины в операциях и миссиях Альянса.
- Перспективы участия украинских военных в мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО и планируются к проведению в Украине.
Особое внимание уделили практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины, в частности шагам, направленным на его практическое наполнение.
Хомчак провел встречу с главным маршалом авиации / Фото Минобороны
Статус партнера НАТО с расширенными возможностями: что это значит
- В июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
- Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, более тесное сотрудничество во времена кризисов.
- Расширенный статус партнера имеют Украина, Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
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