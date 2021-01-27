Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 27 января посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Генерал-полковник возглавил делегацию Вооруженных Сил Украины.

Источник: Министерство обороны Украины

В рамках визита начальник Генштаба принял участие в двух заседаниях Военного комитета Североатлантического Альянса.

Читайте также Необходимость наращивания возможностей, – Хомчак о реформировании ВСУ по стандартам НАТО

В каких заседаниях принял участие Хомчак

миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка";

операции многонациональных сил НАТО в Косово, Сербия.

Во время этих заседаний Хомчак ознакомился с текущим состоянием и перспективами проведения таких операций и миссий Альянса. Также он имел возможность рассказать коллегам о перспективах участия наших военных в этих операциях.

Делегация ВСУ посетила штаб-квартиру НАТО / Фото Минобороны

Хомчак провел встречи с коллегами

Во время визита Руслан Хомчак провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами, где обсудил актуальные вопросы военного сотрудничества:

Обмен информацией;

Участие в совместных мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки;

Подготовку военнослужащих ВС Украины в учебных центрах государств-членов и партнеров НАТО;

Реабилитацию украинских военнослужащих в медицинских учреждениях за рубежом.

Хомчак провел встречи с коллегами / Фото Минобороны

Также ему удалось пообщаться с главным маршалом авиации Стюартом Питчем. Военные обсудили ряд вопросов:

Текущую ситуацию безопасности в контексте противодействия российской вооруженной агрессии;

Текущее состояние и перспективы участия личного состава и подразделений Вооруженных Сил Украины в операциях и миссиях Альянса.

Перспективы участия украинских военных в мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО и планируются к проведению в Украине.

Особое внимание уделили практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины, в частности шагам, направленным на его практическое наполнение.

Хомчак провел встречу с главным маршалом авиации / Фото Минобороны

Статус партнера НАТО с расширенными возможностями: что это значит