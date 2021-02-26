Адвокаты Сергея Стерненко заявили, что тот не будет обращаться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помиловании. Все потому, что Стерненко считает себя невиновным.

Адвокаты Стерненко об амнистии

Решение суда о заключении активиста еще не вступило в законную силу. Об этом на брифинге заявили адвокаты Стерненко Маси Найем и Андрей Писаренко.

Читайте также Адвокаты Стерненко рассказали, почему все обвинения безосновательны

"Надо, чтобы Сергей захотел подать ходатайство об амнистии. Насколько нам всем известно, версия Сергея – он не виноват. Поэтому просить что-то у президента, я уверен, что он не хочет", – сказал Найем.

С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель – доказать свою невиновность,

– заявил Писаренко.

Смотрите видео пресс-конференции адвокатов Стерненко:

Что известно о приговоре Стерненко