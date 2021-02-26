С ходатайством о помиловании Стерненко не будет обращаться, – адвокаты
Адвокаты Сергея Стерненко заявили, что тот не будет обращаться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помиловании. Все потому, что Стерненко считает себя невиновным.
Источник:24 канал
Адвокаты Стерненко об амнистии
Решение суда о заключении активиста еще не вступило в законную силу. Об этом на брифинге заявили адвокаты Стерненко Маси Найем и Андрей Писаренко.
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"Надо, чтобы Сергей захотел подать ходатайство об амнистии. Насколько нам всем известно, версия Сергея – он не виноват. Поэтому просить что-то у президента, я уверен, что он не хочет", – сказал Найем.
С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель – доказать свою невиновность,
– заявил Писаренко.
Смотрите видео пресс-конференции адвокатов Стерненко:
Что известно о приговоре Стерненко
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил активиста к 7 годам и 3 месяцам с конфискацией половины имущества.
- Его обвинили в якобы похищении депутата Сергея Щербича с целью завладеть его деньгами. Заметим, речь идет о 300 гривнах.
- Сам активист убежден, что дело против него – политическое.
- После вынесения приговора Стерненко в городах Украины вспыхнули протесты.
- 26 февраля осужденный написал второе письмо из СИЗО. В нем он обратился к Зеленскому со словами, если тот не изгонит чертей из страны, то они уничтожат его.
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