Ходатайство Стерненко не рассмотрели, судья не заметил его в суде
Суд не будет рассматривать ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи. Следственный судья объяснил свое решение тем, что активист якобы не был в здании Приморского суда, а все время находился в СИЗО.
Источник:телеграм Стерненко
Судья Дмитрий Осиик принял решение о рассмотрении ходатайства об освобождении Стерненко.
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Ходатайство адвоката Писаренко Андрея Николаевича о содержании Стерненко Сергея под стражей в помещении Приморского районного суда – оставить без рассмотрения и вернуть заявителю,
– решил судья.
Осиик оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Стерненко 5 марта не был в помещении Приморского суда, а все время находился в СИЗО.
К слову, пока адвокаты ждали рассмотрения ходатайства, активиста без предупреждения увезли в СИЗО.
Адвокат Стерненко Маси Найем в эфире 24 канала назвал такое решение суда "невежливым шагом". Ведь все видели, что Сергей был во время заседания в Приморском суде. Председатель суда тоже это видел, и он знает, что судья был бы обязан рассмотреть это ходатайство.
Но они пошли на такой финт. Хорошо, будем дальше судиться. Ведь законом не ограничена подача таких ходатайств,
отметил Маси Найем.
Что известно об апелляции Стерненко в суд
- Ранее активист подал апелляцию в суд, в которой просил отменить приговор, который "является не только абсурдным и незаконным, но и также инструментом политической расправы".
- В частности, Стерненко выделил такие аспекты жалобы: судья Виктор Попревич не совершил судебное разбирательство полностью, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, он нарушил Уголовно-процессуальный кодекс Украины и неправильно применил нормы Уголовного кодекса.
Приговор Стерненко: основное
- Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам тюрьмы. Активиста обвинили якобы в похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича и краже 300 гривен.
- Из-за приговора люди в разных городах вышли на массовые протесты. На Банковой даже произошли столкновения, в которых пострадали 40 человек. Протестующие объявили бессрочную акцию.
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