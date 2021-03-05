Суд не будет рассматривать ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи. Следственный судья объяснил свое решение тем, что активист якобы не был в здании Приморского суда, а все время находился в СИЗО.

Судья Дмитрий Осиик принял решение о рассмотрении ходатайства об освобождении Стерненко.

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Ходатайство адвоката Писаренко Андрея Николаевича о содержании Стерненко Сергея под стражей в помещении Приморского районного суда – оставить без рассмотрения и вернуть заявителю,

– решил судья.

Осиик оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Стерненко 5 марта не был в помещении Приморского суда, а все время находился в СИЗО.

К слову, пока адвокаты ждали рассмотрения ходатайства, активиста без предупреждения увезли в СИЗО.

Адвокат Стерненко Маси Найем в эфире 24 канала назвал такое решение суда "невежливым шагом". Ведь все видели, что Сергей был во время заседания в Приморском суде. Председатель суда тоже это видел, и он знает, что судья был бы обязан рассмотреть это ходатайство.

Но они пошли на такой финт. Хорошо, будем дальше судиться. Ведь законом не ограничена подача таких ходатайств,

отметил Маси Найем.

Напомним, 5 марта в суде Одессы состоялось заседание по делу о самозащите Стерненко. Адвокаты просили немедленно освободить активиста из-под стражи. Однако заседание не было результативным, судьи объявили о его завершении.

Что известно об апелляции Стерненко в суд

Ранее активист подал апелляцию в суд, в которой просил отменить приговор, который "является не только абсурдным и незаконным, но и также инструментом политической расправы".

В частности, Стерненко выделил такие аспекты жалобы: судья Виктор Попревич не совершил судебное разбирательство полностью, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, он нарушил Уголовно-процессуальный кодекс Украины и неправильно применил нормы Уголовного кодекса.

Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам тюрьмы. Активиста обвинили якобы в похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича и краже 300 гривен.

Из-за приговора люди в разных городах вышли на массовые протесты. На Банковой даже произошли столкновения, в которых пострадали 40 человек. Протестующие объявили бессрочную акцию.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала