Хмельницький посилює карантин
У Хмельницькому запроваджують посиленні карантинні заходи. Минулої доби тут зафіксували рекорд нових випадків COVID-19 – 800 хворих.
Источник:Незалежний громадський портал
Нові обмеження розпочнуться із понеділка, 22 березня. Про це повідомив заступник міського голови Роман Примуш.
До речі Локдаун вводять на території всієї Львівської області
Карантинні обмеження у Хмельницькому
Обмеження у місті наразі не будуть такими суворими, як наприклад, у Львові чи Києві.
Яким буде новий карантин у Хмельницькому:
- заборонять проведення всіх масових заходів: культурних та спортивних;
- заборонять проведення позашкільної роботи гуртків;
- вчителі та педагоги перейдуть на дистанційку;
- вишам поки просто рекомендують перейти на дистанційну форму.
Що стосується роботи громадського транспорту, діяльності закладів торговельної сфери і ресторанного бізнесу, все залишається, як є нині. Якщо ситуація із розповсюдженням COVID-19 надалі загострюватиметься, влада міста готова вводити нові обмежувальні заходи.
При цьому, дитячі садочки продовжують працювати.
Яка ситуація із коронавірусом у Хмельницькому
- Усього станом на 18 березня зафіксували 54 616 випадків.
- В області від коронавірусу померли 987 осіб.
- Протягом 17 березня тут зафіксували рекорд нових випадків – 800 хворих.
Нові карантинні обмеження в Україні: останні новини
- Посилений карантин з 19 березня оголосили у Львові та області. Заклади зарчування працюватимуть лише на виніс, масові заходи скасували, а спортивні центри і салони краси працюватимуть лише за попереднім записом.
- З 20 березня карантин посилюють і у Києві. Заборонять роботу закладів культури, кафе і ресторани працюватимуть на виніс, ТРЦ закриють.
- починає діяти посилений карантин з 18 березня на Харківщині. Там будуть заборонені заходи в місцях, де замало місця для соціальної дистанції. Однак заклади харчування продовжать роботу у звичному режиму.
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