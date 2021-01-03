На Хмельнитчине пылал женский монастырь: видео
В селе Черниевка, что на Хмельнитчине, 2 января произошел пожар. Загорелся женский монастырь Святого Великого благоверного Князя Александра Невского.
Пожар быстро распространился на площадь в 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГСЧС.
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По информации спасателей, горела вспомогательная хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре в одном из зданий женского монастыря поступило 2 января в 15:07.
Огонь быстро распространялся, существовала угроза переброски огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря,
– заявили спасатели.
Пожар локализовали в 15:40 и ликвидировали в 15: 52.
Что известно о пострадавших и причинах возгорания
Спасатели смогли оперативно потушить пожар. К счастью, пострадавших нет. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Село Черниевка, где расположен монастырь: карта
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