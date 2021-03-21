В Хмельницком в воскресенье, 21 марта, похоронили младшего сержанта ВСУ Виктора Пасеку. Он погиб от пули оккупанта 18 марта на оккупированном Донбассе.

Тогда российские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, а также минометов калибра 82 миллиметров и 120 миллиметров.

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Младшего сержанта Виктора Пасеку смертельно ранили в голову.

Проститься с погибшим героем пришли родные и друзья, а также боевые побратимы, представители оперативного командования "Запад" и руководство Хмельницкого гарнизона.

Также провели Пасеку в последний путь представители местной власти, волонтеры, духовенство и жители Хмельницкого.

Что рассказали собратья Пасеки

Многим военным Пасека был как отец, поэтому его называли "дядя Витя".

Очень любил своих родных, дочь и внуков.

В последний день жизни приготовил для собратьев борщ. Однако сам попробовать блюдо не успел.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 22 украинских защитника.