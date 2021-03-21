Успел угостить собратьев борщом: в Хмельницком простились с погибшим на Донбассе героем
В Хмельницком в воскресенье, 21 марта, похоронили младшего сержанта ВСУ Виктора Пасеку. Он погиб от пули оккупанта 18 марта на оккупированном Донбассе.
Источник:Armyinform
Тогда российские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, а также минометов калибра 82 миллиметров и 120 миллиметров.
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Младшего сержанта Виктора Пасеку смертельно ранили в голову.
Проститься с погибшим героем пришли родные и друзья, а также боевые побратимы, представители оперативного командования "Запад" и руководство Хмельницкого гарнизона.
Также провели Пасеку в последний путь представители местной власти, волонтеры, духовенство и жители Хмельницкого.
Что рассказали собратья Пасеки
- Многим военным Пасека был как отец, поэтому его называли "дядя Витя".
- Очень любил своих родных, дочь и внуков.
- В последний день жизни приготовил для собратьев борщ. Однако сам попробовать блюдо не успел.
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