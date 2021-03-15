В Хмельницком произошел конфликт в супермаркете. Охранник избил покупателя из-за того, что тот не заплатил за торт.

Якобы мужчине не понравилось, что в магазине были большие очереди. Он решил, что не будет в таком случае платить за торт, но охранник ему не позволил вынести продукт за пределы супермаркета.

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Пострадавший просил вызвать полицию

Между мужчинами возникла драка. Охранник жестоко бросил покупателя на пол и разбил ему голову.

Во время драки пострадавший кричал, чтобы вызвали полицию, а охранник говорил, что обязательно это сделает. Другой охранник просто наблюдал за происходящим.

В Хмельницком охранник супермаркета разбил голову покупателю: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика и насилие)

В комментариях к видео люди отмечают, что такой инцидент можно было решить без драки и нанесения травм покупателю.

Действия охранника "оценят" правоохранители.