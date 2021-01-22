В реабилитационном центре для животных, который расположен в Хмельницком, родились 3 медвежонка. За ними стараются ухаживать работники центра, однако любящая мама – медведица – тщательно прячет малышей.

Родителей медвежат выкупили из цирка

Известно, что родители новорожденных медвежат – 6-летняя медведица Даша и 7-летний медведь Панфутий. Их выкупили из цирка, а потому медведи никогда не впадали в спячку, не делают этого и сейчас, сообщает ТСН.

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Пока медвежата еще маленькие, медведица их тщательно от всех прячет. Для того, чтобы сотрудники центра могли увидеть новорожденных, медведицу выманивают вкусностями.



Медвежат трудно разглядеть, потому что медведица тщательно их прячет / Скриншот из видео

Что известно о новорожденных

Медвежатам всего 1 неделя. По размеру они похожи на крупных щенков, однако еще ничего не видят. Несмотря на это, животные уже смело подают голос. Пол малышей пока неизвестен.

Медвежата еще совсем малы, а потому питаются только материнским молоком. В то же время рацион медведицы изменили, теперь она потребляет больше мяса и рыбы.

Немного молока даем, так, из бутылки, потому что она (медведица-24 канал) не хочет отходить далеко от малышей,

– сказал владелец центра Сергей Палехин.

Справка. По словам ветеринаров, потомство для бурых медведей в неволе – большая редкость.

Впоследствии всю медвежью семью отправят в заповедник. Дело в том, что в Украине бурые медведи отнесены в Красную книгу.