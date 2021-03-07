Грузовик раздавил легковушку на Хмельнитчине: пассажиры погибли
На Хмельнитчине в ночь с 6 на 7 марта, около полуночи, произошла авария. Легковой автомобиль Renault Megane столкнулся с грузовиком Volvo.
Источник:Нацполиция
Это произошло на автодороге Стрый – Кропивницкий – Знаменка, вблизи поворота на село Чабаны. Следователи выясняют обстоятельства аварии.
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Подробнее о ДТП
По предварительной информации, водитель Renault Megane не справился с управлением и на повороте дороги выехал на встречную полосу. В результате – столкнулся с грузовым Volvo.
ДТП на Хмельнитчине / Фото 0382.ua
Автомобили столкнулись между собой / Фото 0382.ua
Что случилось с пассажирами
Водителя и пассажирку зажала металлическая конструкция. Для того, чтобы их достать из покореженного автомобиля, пришлось привлекать спасателей. В ДТП погибли:
- 32-летний водитель легковушки;
- его пассажир.
По предварительным данным, 34-летний водитель фуры не пострадал.
В аварии погибли пассажиры / Фото Inside
Смертельное ДТП / Фото Inside
В полиции открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Смертельное ДТП на Хмельнитчине: смотрите видео
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