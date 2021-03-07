На Хмельнитчине в ночь с 6 на 7 марта, около полуночи, произошла авария. Легковой автомобиль Renault Megane столкнулся с грузовиком Volvo.

Это произошло на автодороге Стрый – Кропивницкий – Знаменка, вблизи поворота на село Чабаны. Следователи выясняют обстоятельства аварии.

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Подробнее о ДТП

По предварительной информации, водитель Renault Megane не справился с управлением и на повороте дороги выехал на встречную полосу. В результате – столкнулся с грузовым Volvo.



ДТП на Хмельнитчине / Фото 0382.ua



Автомобили столкнулись между собой / Фото 0382.ua

Что случилось с пассажирами

Водителя и пассажирку зажала металлическая конструкция. Для того, чтобы их достать из покореженного автомобиля, пришлось привлекать спасателей. В ДТП погибли:

32-летний водитель легковушки;

его пассажир.

По предварительным данным, 34-летний водитель фуры не пострадал.



В аварии погибли пассажиры / Фото Inside



Смертельное ДТП / Фото Inside

В полиции открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Смертельное ДТП на Хмельнитчине: смотрите видео

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