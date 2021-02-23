Работника группы реагирования патрульной полиции Хмельницкой области подозревают в совершении смертельного ДТП, после которого он сбежал.

Как отметил на своей странице в фейсбуке руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, полицейского уже уволили из органов.

Смотрите также Под Броварами в ужасном ДТП столкнулись 5 машин, есть погибшие: видео

Материалы относительно вероятного совершения им преступления передали в Государственное бюро расследований.

Что известно о смертельном ДТП с участием патрульного на Хмельниччине

По словам Клименко, полицейский совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего она получила несовместимые с жизнью травмы.

С места происшествия злоумышленник скрылся, а когда его задержали, он уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

на Хмельниччине работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже через 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший – я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции. Все собранные материалы мы передаем в ГБР,

– отметил Клименко.

По факту совершения смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Если вину экс-полицейского признает суд, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.