В последний день прошлого года не совместимые с жизнью травмы получил в результате драки житель Славутского района Хмельницкой области. Как выяснили следователи, увечья он получил из-за конфликта с любовником бывшей гражданской жены.

По подозрению в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, из-за которого погиб потерпевший, следователи задержали 24-летнего мужчину. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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Если вину мужчины признают в суде, ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

Что известно об убийстве мужчины в Хмельницкой области

Следователи предварительно выяснили, что в новогоднюю ночь 35-летний мужчина решил зайти в гости к своей бывшей сожительнице. Там его встретил новый любовник женщины.

Словесный конфликт быстро перерос в драку, во время которой пострадавший получил серию ударов по голове.

После избиения мужчина вернулся домой и встретил Новый год. Впрочем, 1 января он умер.

Судмедэксперты выяснили причину смерти мужчины. Он погиб от черепно-мозговой травмы и субдуральной гематомы.

Полицейские разыскали подозреваемого и задержали его. Предполагаемому убийце уже сообщили о подозрении. Вскоре суд будет выбирать ему меру пресечения.