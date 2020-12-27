В Хмельницкой области ночью 27 декабря произошло смертельное ДТП. Столкнулись ВАЗ и Audi. Кроме погибших, есть и травмированы.

Что известно о ДТП

Авария произошла возле села Томашовка Ярмолинецкого района. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.

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Водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли. Тело погибшего мужчины спасателям пришлось деблокировать. Еще двое пассажиров машины травмировались. Водитель Audi отказался от госпитализации.

Кроме того, чрезвычайники сразу отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы транспорт не загорелся. Также работники ГСЧС смыли горюче-смазочные материалы и убрали обломки поврежденных машин с проезжей части дороги.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Приблизительное место ДТП:

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