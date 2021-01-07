В Хмельницкой области столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Skoda Octavia. Это произошло утром 7 января.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека и пострадал ребенок. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

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Как произошел инцидент

Инцидент произошел в Теофипольском районе вблизи поселка городского типа Базалия. В частности на автодороге Каменец-Подольский – Белогорье. Причины столкновения автомобилей пока что устанавливаются

В каком состоянии пассажиры

Жертвами столкновения 2 автомобилей стали супруги – водитель и пассажирка ВАЗ, которая сидела на переднем сиденье. Водитель скончался по дороге в больницу. В аварии также пострадал их несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали с травмами.

Последние масштабные ДТП: коротко

В Житомирской области вечером 4 января водитель Fiat не заметил группу детей на дороге и сбил их. 10-летний мальчик скончался на месте.

В Киеве 5 января на набережной в направлении станции метро "Выдубичи" произошло масштабное ДТП. В аварию попали сразу 5 автомобилей.

Также в столице 6 января на перекрестке улиц Марины Цветаевой и Оноре де Бальзака, что на Троещине, произошло ДТП. Виновник аварии, водитель Рeugeot, который не пропустил машины при повороте.

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