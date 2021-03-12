На Хмельнитчине рейсовый автобус столкнулся с легковушкой: много пострадавших
В пятницу, 12 марта, в Хмельницкой области столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль Mazda CX-7. В результате инцидента пострадали 7 человек.
Источник:ГСЧС
ДТП произошло на автодороге Красилов – Староконстантинов вблизи села Мотрунки Красиловского района.
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Детали ДТП
- Сообщение об инциденте спасатели получили в 12:10;
- Чтобы авто и автобус не загорелись, сотрудники ГСЧС отсоединили аккумуляторные батареи.
- На месте происшествия пришлось оказывать домедицинскую помощь водителю автобуса.
- Пострадали во время ДТП 7 человек – 2 водителя и 5 пассажиров автобуса.
- Обстоятельства аварии сейчас устанавливают.
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