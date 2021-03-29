В Каменце-Подольском на Хмельнитчине, 29 марта попрощались с погибшим подполковником Сергеем Ковалем. Его жизнь оборвалась 26 марта в районе Шумов.

Прощание с 43-летним погибшим проходило в клубе воинской части А2641, а похоронили его на Аллее славы городского кладбища.

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В Каменец-Подольском городском совете заявили, что все общество находится в трауре по Сергею Ковалю.

Что известно об украинском бойце

Сергей Коваль был кадровым офицером, выпускником Каменец-Подольского военно-инженерного института.

Прошел путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС.



29 марта простились с Сергеем Ковалем / Фото Каменец-Подольского горсовета



Бойца похоронили на Аллее славы / Фото Каменец-Подольского горсовета

Заметим, что 26 марта во время адского обстрела пророссийскими боевиками Шумов погибли еще 3 бойца. Среди них:

27-летний старший солдат Сергей Гайченко;

47-летний украинский защитник Сергей Барнич;

27-летний боец ​​Максим Абрамович.

Кроме того, еще 2 военных получили ранения. Состояние пострадавших бойцов – среднее и тяжелое. Оба имеют осколочные и пулевые ранения. Сейчас они находятся в больнице в Харькове.

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