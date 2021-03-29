В Хмельницкой области попрощались с погибшим под Шумами героем: фото
В Каменце-Подольском на Хмельнитчине, 29 марта попрощались с погибшим подполковником Сергеем Ковалем. Его жизнь оборвалась 26 марта в районе Шумов.
Источник:Каменец-Подольский городской совет
Прощание с 43-летним погибшим проходило в клубе воинской части А2641, а похоронили его на Аллее славы городского кладбища.
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В Каменец-Подольском городском совете заявили, что все общество находится в трауре по Сергею Ковалю.
Что известно об украинском бойце
- Сергей Коваль был кадровым офицером, выпускником Каменец-Подольского военно-инженерного института.
- Прошел путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.
- Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС.
29 марта простились с Сергеем Ковалем / Фото Каменец-Подольского горсовета
Бойца похоронили на Аллее славы / Фото Каменец-Подольского горсовета
Заметим, что 26 марта во время адского обстрела пророссийскими боевиками Шумов погибли еще 3 бойца. Среди них:
- 27-летний старший солдат Сергей Гайченко;
- 47-летний украинский защитник Сергей Барнич;
- 27-летний боец Максим Абрамович.
Кроме того, еще 2 военных получили ранения. Состояние пострадавших бойцов – среднее и тяжелое. Оба имеют осколочные и пулевые ранения. Сейчас они находятся в больнице в Харькове.
Бой возле Шумов: что следует знать
- Трагедия произошла 26 апреля в районе Шумов. Пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции наших защитников.
- Украинская сторона не сразу смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Но после длительных переговоров с участием ОБСЕ это удалось сделать.
- Владимир Зеленский объявил, что проведет беседы со всеми лидерами нормандской четверки. Правда, президент России Владимир Путин не планирует разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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