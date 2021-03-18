В Хмельницком вводят усиленные карантинные мероприятия. За прошедшие сутки здесь зафиксировали рекорд новых случаев COVID-19 – 800 больных.

Новые ограничения начнутся с понедельника, 22 марта. Об этом сообщил заместитель городского головы Роман Примуш.

Кстати Локдаун вводят на территории всей Львовской области

Карантинные ограничения в Хмельницком

Ограничения в городе пока не будут такими строгими, как например, во Львове или Киеве.

Каким будет новый карантин в Хмельницком:

запретят проведение всех массовых мероприятий: культурных и спортивных;

запретят проведение внешкольной работы кружков;

учителя и педагоги перейдут на дистанционку;

вузам пока просто рекомендуют перейти на дистанционную форму.

Что касается работы общественного транспорта, деятельности заведений торговой сферы и ресторанного бизнеса, все остается, как есть сейчас. Если ситуация с распространением COVID-19 в дальнейшем будет обостряться, власти города готовы вводить новые ограничительные меры.

При этом детские сады продолжают работать.

Какая ситуация с коронавирусом в Хмельницком

Всего по состоянию на 18 марта зафиксировали 54 616 случаев.

В области от коронавируса умерли 987 человек.

В течение 17 марта здесь зафиксировали рекорд новых случаев – 800 больных.

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