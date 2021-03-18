Хмельницкий усиливает карантин
В Хмельницком вводят усиленные карантинные мероприятия. За прошедшие сутки здесь зафиксировали рекорд новых случаев COVID-19 – 800 больных.
Источник:Независимый общественный портал
Новые ограничения начнутся с понедельника, 22 марта. Об этом сообщил заместитель городского головы Роман Примуш.
Кстати Локдаун вводят на территории всей Львовской области
Карантинные ограничения в Хмельницком
Ограничения в городе пока не будут такими строгими, как например, во Львове или Киеве.
Каким будет новый карантин в Хмельницком:
- запретят проведение всех массовых мероприятий: культурных и спортивных;
- запретят проведение внешкольной работы кружков;
- учителя и педагоги перейдут на дистанционку;
- вузам пока просто рекомендуют перейти на дистанционную форму.
Что касается работы общественного транспорта, деятельности заведений торговой сферы и ресторанного бизнеса, все остается, как есть сейчас. Если ситуация с распространением COVID-19 в дальнейшем будет обостряться, власти города готовы вводить новые ограничительные меры.
При этом детские сады продолжают работать.
Какая ситуация с коронавирусом в Хмельницком
- Всего по состоянию на 18 марта зафиксировали 54 616 случаев.
- В области от коронавируса умерли 987 человек.
- В течение 17 марта здесь зафиксировали рекорд новых случаев – 800 больных.
Новые карантинные ограничения в Украине: последние новости
- Усиленный карантин с 19 марта объявили во Львове и области. Заведения питания будут работать только на вынос, массовые мероприятия отменили, а спортивные центры и салоны красоты будут работать только по предварительной записи.
- С 20 марта карантин усиливают и в Киеве. Запретят работу учреждений культуры, кафе и рестораны будут работать на вынос, ТРЦ закроют.
- начинает действовать усиленный карантин с 18 марта на Харьковщине. Там будут запрещены мероприятия в местах, где мало места для социальной дистанции. Однако заведения питания продолжат работу в привычном режиме.
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