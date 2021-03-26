В Хмельницком решили ужесточить карантинные ограничения из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Новые ограничения вступают в силу с 29 марта. Ранее Хмельницкий уже усилил карантин, но в "лайт-режиме".

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Что будет под запретом на Хмельнитчине

прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе и расположенных в ТРЦ;

работа после 22:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов, кроме заказов на вынос;

работа кружков в заведениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

Что будет с учебными заведениями

После каникул, то есть с 29 марта, очное обучение возобновят только ученики 1–4 классов. Без изменений продолжат работу детские сады города. А вот средняя школа переходит на дистанционную форму обучения.

Отдельно комиссия рекомендовала руководителям высших учебных заведений организовать обучение с использованием дистанционной формы обучения.

Что известно о COVID-19 в Хмельницкой области? Только за минувшие сутки в Хмельницкой области зафиксировали 1 040 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь подхватили 60 679 человек. Еще 22 марта местные власти говорили, что будут вводить дополнительные ограничения, если ситуация в городе не улучшится. Только за минувшие сутки в Хмельницкой области зафиксировали 1 040 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь подхватили 60 679 человек. Еще 22 марта местные власти говорили, что будут вводить дополнительные ограничения, если ситуация в городе не улучшится.

Добавим, сейчас в красной зоне карантина находятся такие регионы: Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черниговская, Сумская, Николаевская области.