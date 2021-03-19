На Хмельниччині внаслідок ДТП загорілися військовий КамАЗ і легковик: є загиблі
Між селами Поляни та Копачівка, що на Хмельниччині, ввечері 18 березня сталася ДТП. Внаслідок зіткнення військовий КамАЗ та легковик спалахнули. У результаті аварії загинули 2 людей.
Источник:фейсбук поліції Хмельниччини
ДТП трапилася 18 березня, приблизно о 17:00 на автодорозі Стрий – Кіровоград – Знам'янка.
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Що відомо про зіткнення автомобілів
Між селами Поляни та Копачівка Волочиського району зіткнулися військовий КамАЗ під керуванням 39-річного жителя Львова та легковий автомобіль Audi.
У результаті ДТП автівки загорілися.
В аварії загинули люди
За попередньою інформацією, водій та пасажир вантажівки травм не отримали, тому до лікарні їх не доставлялися.
На жаль, 2 людей, які перебували в Audi, загинули.
Внаслідок зіткнення авто загорілися: дивіться відео
ДТП сталася на трасі між селами Поляни та Копачівка: карта
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