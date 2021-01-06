Полицейские в очередной раз задержали 40-летнего иностранца, которого в ноябре 2020 года принудительно отправляли за пределы государства. 2 месяца назад мужчине запретили въезд в Украину на 11 лет.

Злоумышленник незаконно пересек границу, но был задержан. Он будет находиться под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

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Задерживали криминального авторитета полицейские вместе со следователями областного управления СБУ.

Сидел за тяжкие преступления

Поскольку криминальный авторитет представлял угрозу для общества, в 2020 году правоохранители решили его принудительно выдворить сразу после отбывания им наказания за многочисленные преступления.

Впрочем, через какое-то время злоумышленник снова оказался на Хмельнитчине. Информацию об этом получили правоохранители.

Тогда же полицейские и СБУшники решили его снова задержать.



Криминальный авторитет незаконно вернулся в Украину / Фото пресс-службы полиции Украины

Как накажут авторитета

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы, а Хмельницкий суд отправил его в следственный изолятор.

Следователи устанавливают, где именно авторитет пересек границу, а также лиц, которые ему помогали.

Если суд признает нарушителя виновным, ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.