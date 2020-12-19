На Херсонщине новогоднее настроение горожанам испортил пожар, который уничтожил главную елку. Инцидент произошел 18 декабря из-за замыкания в гирлянде.

Пожар произошел в поселке городского типа Чаплинка. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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Известно, что искусственная елка начала пылать 18 декабря за несколько минут до полуночи. Заметили группа местных жителей, которые отдыхали возле праздничной елки. В полиции опросили свидетелей и установили, что умышленного поджога не было.

Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые именно тогда были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте нескольких метров от Земли,

– указано в сообщении.

В результате пожара новогодняя елка полностью сгорела. По предварительным выводам, пожар произошел в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды. В то же время сгоревшую елку уже восстанавливают.



В Чаплинке полиция устанавливает обстоятельства возгорания праздничной елки / Фото Нацполиции