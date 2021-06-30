Издание со ссылкой на слова заместителя руководителя пресс-службы полиции Херсонской области Виталия Байдарова сообщило, что ужасный инцидент произошел в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке.
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Полицейский покончил с собой: что известно
Трагедия произошла утром 30 июня. Полицейский застрелился из табельного оружия в комнате пансионата, где жил.
Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата,
– рассказал Байдаров.
По его словам, выстрел услышали работники пансионата. Пока неизвестно, почему полицейский прибег к такому шагу. Полиция проводит расследование.
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