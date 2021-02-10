Забил насмерть беспомощного мужчину: на Херсонщине задержали школьника
16-летнего подростка подозревают в совершении хладнокровного убийства мужчины, который находился в бессознательном состоянии от выпитого алкоголя.
Следователи утверждают, что раскрыли уголовное дело об убийстве 26-летнего мужчины, которого нашли мертвым 2 февраля в одном из сел Мелитопольского района Запорожской области.
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Злоумышленника уже задержали. Ему грозит от 7 до 10 лет заключения.
Бил без причины
- По данным правоохранителей, само преступление произошло 30 января, возле местного кафе.
- В это время рядом со школьником был 26-летний мужчина, который находился в бессознательном состоянии.
- Подросток якобы начал бить потерпевшего ногами по голове. Как отмечают свидетели инцидента, никакого конфликта между ними перед этим не было.
- Само собой, никакого сопротивления беспомощный местный житель не оказывал.
- После избиения подросток скрылся с места происшествия.
Полицейские установили личность подозреваемого, а также нашли его в Херсонской области. Подростку уже сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
16-летнего подростка подозревают в нанесении смертельных травм нетрезвому мужчине / Фото "Стражи.Эспрессо"
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