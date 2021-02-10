16-летнего подростка подозревают в совершении хладнокровного убийства мужчины, который находился в бессознательном состоянии от выпитого алкоголя.

Следователи утверждают, что раскрыли уголовное дело об убийстве 26-летнего мужчины, которого нашли мертвым 2 февраля в одном из сел Мелитопольского района Запорожской области.

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Злоумышленника уже задержали. Ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

Бил без причины

По данным правоохранителей, само преступление произошло 30 января, возле местного кафе.

В это время рядом со школьником был 26-летний мужчина, который находился в бессознательном состоянии.

Подросток якобы начал бить потерпевшего ногами по голове. Как отмечают свидетели инцидента, никакого конфликта между ними перед этим не было.

Само собой, никакого сопротивления беспомощный местный житель не оказывал.

После избиения подросток скрылся с места происшествия.

Полицейские установили личность подозреваемого, а также нашли его в Херсонской области. Подростку уже сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.



16-летнего подростка подозревают в нанесении смертельных травм нетрезвому мужчине / Фото "Стражи.Эспрессо"