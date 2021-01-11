На Херсонщине в заповеднике "Аскания-Нова" вымерло значительное количество журавлей, занесенных в Красную книгу. Полицейские уже открыли уголовное производство по этому делу.

Директор заповедника заявил, что в течение 7 дней уже вымерли более 185 серых журавлей. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции.

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Что стало причиной вымирания

В Нацполиции предполагают, что причиной смерти птиц могло стать зерно, которым они питались. Фермеры обработали его химикатами и посеяли на окружающих полях для борьбы с грызунами.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц,

– отметили в пресс-службе.

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На месте происшествия уже работают сотрудники Нацполиции, Госпродпотребслужбы и экологической инспекции. Также правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к вымиранию краснокнижных журавлей.