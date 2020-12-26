В Новой Каховке на Херсонщине между одним из военнослужащих и гражданскими возникла драка. В результате воин ВСУ умер на месте. Трагедия произошла 25 декабря.

Подробнее о гибели украинского военного

Инцидент произошел вблизи одного из кафе. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг".

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Сначала между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора. Впоследствии она переросла в драку. В итоге военный получил телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия.

Сейчас продолжаются следственные действия. Также в части, где служил погибший, по приказу командира назначили проверку. Причины конфликта пока не известны.

Из-за трагедии, в командовании в очередной раз отметили, что военные должны соблюдать дисциплину – не только в воинской части, но и за ее пределами.

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К слову, в конце ноября в Донецкой области военный напал на своего товарища по службе. Сначала он избил его, затем облил жидкостью и поджег.