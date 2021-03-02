На Херсонщине – птичий грипп: из-за этого погибли десятки лебедей
В Херсонской области зафиксировали вирус птичьего гриппа. Именно этот недуг унес жизни около 20 лебедей в национальном природном парке "Нижнеднепровский".
Источник:Госпродпотребслужба
Мертвых лебедей в парке обнаружили еще 28 февраля в районе рек Конки и Гнилуши . Их тела направили на экспертизу.
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Птичий грипп подтвердило лабораторное исследование
Именно лабораторное исследование подтвердило птичий грипп. Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая отметила, что специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать риски. Пока, в парке "Нижнеднепровский" начали поиск других трупов птиц.
По крайней мере этот случай гибели птиц в регионе не связан с двумя другими. Что касается отравления журавлей и уток с вороновыми в январе этого года, то мы ожидаем результатов исследований. Только после них можно будет с уверенностью сказать есть ли между ними связь,
– сказала Владислава Магалецкая.
Мертвых лебедей обнаружили спортсмены-байдарочники
Сначала обнаружили 5 мертвых лебедей. На такую неприятную находку наткнулись спортсмены-байдарочники, которые проводили там тренировки. Впоследствии нашли и других птиц, некоторые из них были еще живы.
Что известно о птичьем гриппе?
Недуг поражает органы пищеварения, дыхания. Смертность при заболевании достигает 80 – 100%.
Данные ГСЧС
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