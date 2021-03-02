В Херсонской области зафиксировали вирус птичьего гриппа. Именно этот недуг унес жизни около 20 лебедей в национальном природном парке "Нижнеднепровский".

Мертвых лебедей в парке обнаружили еще 28 февраля в районе рек Конки и Гнилуши . Их тела направили на экспертизу.

К теме На Херсонщине погибли 20 лебедей: тела птиц передали для экспертизы

Птичий грипп подтвердило лабораторное исследование

Именно лабораторное исследование подтвердило птичий грипп. Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая отметила, что специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать риски. Пока, в парке "Нижнеднепровский" начали поиск других трупов птиц.

По крайней мере этот случай гибели птиц в регионе не связан с двумя другими. Что касается отравления журавлей и уток с вороновыми в январе этого года, то мы ожидаем результатов исследований. Только после них можно будет с уверенностью сказать есть ли между ними связь,

– сказала Владислава Магалецкая.

Важно! Специалисты отмечают, что птичий грипп активно распространяется через перелетных птиц. Всем хозяевам домашней птицы в регионе советуют пока ее не выпускать под открытым небом.

Мертвых лебедей обнаружили спортсмены-байдарочники

Сначала обнаружили 5 мертвых лебедей. На такую неприятную находку наткнулись спортсмены-байдарочники, которые проводили там тренировки. Впоследствии нашли и других птиц, некоторые из них были еще живы.