В районе ответственности группировки войск, которая несет боевую службу на юге Украины, проверили готовность сил своевременно реагировать на воздушное нападение. Учения прошли на Херсонщине.

Проверка проводилась по поручению командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

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Как происходила проверка

Во время проверки провели развертывание командного пункта зенитного ракетного дивизиона на позиции боевого назначения.

Личный состав зенитного ракетного дивизиона совершил марш согласно определенному маршруту, после чего приступил к развертыванию и подготовке пункта управления к выполнению боевой задачи,

– отметил Наев.

По его словам, военнослужащие выполнили задачи по:

вхождению в связь с зенитными ракетными батареями и пунктами управления;

топографической привязке;

ориентированию на местности;

предбоевому контролю функционирования.



Учения на Херсонщине / Скриншот с видео

Обслуга радиолокационной станции осуществляла разведку воздушного пространства. Также она выдавала радиолокационную информацию о воздушной обстановке на выносной индикатор кругового обзора командного пункта. В то же время использовали специальное программное обеспечение "Вираж – Планшет".



Проверка дежурных сил ПВО / Скриншот с видео

Информацию проанализировали

Командир зенитного ракетного дивизиона проанализировал полученную информацию и принял решение на уничтожение условного противника. Также он осуществил распределение воздушных целей между подразделениями, которые развернули на стартовых позициях.

Как происходили учения военных на Херсонщине: смотрите видео

Генерал-лейтенант добавил, что после этого командир подразделения совершил выявление, постановку на сопровождение и уничтожение определенных воздушных целей.

"Успешно выполнив боевую задачу, подвижной командный пункт и стартовые батареи переместились на запасные боевые и стартовые позиции", – отметили в сообщении.