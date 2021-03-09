На Херсонщине ищут ребенка: девочка исчезла 3 суток назад
Семилетняя Мария Борисова из села Счастливое исчезла еще 7 марта. Ребенка до сих пор не могут найти. Сначала ее искали родители, а затем присоединились полиция и волонтеры.
Источник:Полиция Херсонщины
Ребенок вышел из дома примерно 17:30 играть на улицу. Впоследствии мать заметила, что его во дворе уже нет и сообщила об этом правоохранителям.
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Поисковая операция Марии Борисовой / Фото Информатор Херсон
Как идет поиск
В полиции сообщили, что к поисковым работам привлечены не только правоохранители.
До 200 сотрудников полиции с нацгвардейцами, и большое количество, сейчас не скажу, волонтеров и других неравнодушных граждан,
– сообщили в полиции.
Также в полиции сообщили, что поисковые собаки не смогли взять след.
На Херсонщине исчез 7-летний ребенок / Фото Информатор Херсон
Для поисков девочки создали сообщество в Viber "Ищем Борисова Мария". К нему уже присоединились более 1400 человек.
Как можно узнать Марию
Список особых примет девушки:
- на вид ей 7 – 8 лет;
- рост 100 – 110 сантиметров;
- худощавого телосложения;
- волосы светлые и длинные.
В какой одежде была на момент исчезновения:
- черная вязаная шапка;
- черная куртка с серым воротником;
- темно-синие спортивные штаны с серой полосой;
- розовые сапоги.
Объявление об исчезновении Марии / Фото группы "Ищем Борисова Мария"
Другие детали
Местные жители рассказали, что ребенка в последний раз видели рядом с автобусной остановкой. Дети, с которыми Мария играла, говорят, что она очень хотела встретить отца с работы, потому что ждала подарок на 8 марта. Об этом сообщает ТСН.
С родителями были нормальные отношения, с детьми тоже. Даже нет причины, чтобы она могла убежать. По моему мнению, это могли вывезти ребенка из села,
– сообщила тетя пропавшего ребенка Лариса Шарудилова.
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