Семилетняя Мария Борисова из села Счастливое исчезла еще 7 марта. Ребенка до сих пор не могут найти. Сначала ее искали родители, а затем присоединились полиция и волонтеры.

Ребенок вышел из дома примерно 17:30 играть на улицу. Впоследствии мать заметила, что его во дворе уже нет и сообщила об этом правоохранителям.

Обратите внимание Опасные игры в соцсетях: как родителям уберечь детей от рисковых челленджей



Поисковая операция Марии Борисовой / Фото Информатор Херсон

Как идет поиск

В полиции сообщили, что к поисковым работам привлечены не только правоохранители.

До 200 сотрудников полиции с нацгвардейцами, и большое количество, сейчас не скажу, волонтеров и других неравнодушных граждан,

– сообщили в полиции.

Также в полиции сообщили, что поисковые собаки не смогли взять след.



На Херсонщине исчез 7-летний ребенок / Фото Информатор Херсон

Для поисков девочки создали сообщество в Viber "Ищем Борисова Мария". К нему уже присоединились более 1400 человек.

Как можно узнать Марию

Список особых примет девушки:

на вид ей 7 – 8 лет;

рост 100 – 110 сантиметров;

худощавого телосложения;

волосы светлые и длинные.

В какой одежде была на момент исчезновения:

черная вязаная шапка;

черная куртка с серым воротником;

темно-синие спортивные штаны с серой полосой;

розовые сапоги.



Объявление об исчезновении Марии / Фото группы "Ищем Борисова Мария"

К теме! 13 июня 2019 года исчезла по дороге из танцевального кружка Дария Лукьяненко. Через 6 дней нашли обнаженное и изуродованное тело 11-летней девочки в выгребной яме. Оказалось, что ее убил 22-летний Николай Тарасов, который активно помогал в поисках. Убийца порезал себе шею, чтобы сорвать заседание. Однако мужчины признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Другие детали

Местные жители рассказали, что ребенка в последний раз видели рядом с автобусной остановкой. Дети, с которыми Мария играла, говорят, что она очень хотела встретить отца с работы, потому что ждала подарок на 8 марта. Об этом сообщает ТСН.

С родителями были нормальные отношения, с детьми тоже. Даже нет причины, чтобы она могла убежать. По моему мнению, это могли вывезти ребенка из села,

– сообщила тетя пропавшего ребенка Лариса Шарудилова.