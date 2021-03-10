Судьба Марии Борисовой, которая исчезла на Херсонщине 3 суток назад, остается неизвестной. После двух дней активных поисков на территории правоохранители и активисты решили изменить тактику.

Окружающие леса и поля, а также населенные пункты, где могла оказаться девочка, прочесывали не только военные, но и кинологи.

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Поиски ни к чему не привели, поэтому привлеченные к операции решили перейти к тактике, которую считают более эффективной.

Что известно о поисках Марии Борисовой

Девочка исчезла 7 марта. Она играла во дворе частного дома, но около 17:30 ее мать заметила, что ребенка на месте уже нет.

В последний раз девочку видели рядом с автобусной остановкой. Друзья пропавшей говорят, что она хотела встретить отца с работы.

Сначала на поиски девочки вышли родители. Впоследствии искать Марию Борисову начали полицейские, нацгвардейцы и кинологи.

Сейчас всю местность в радиусе 10 километров, куда бы мог прийти ребенок, уже исследовали.

Теперь эксперты решили развернуть более мощную информационную кампанию по поиску, опрашивать селян и собирать любую информацию в разных населенных пунктах.

Смотрите видео о поисках 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине: