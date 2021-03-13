В селе Счастливое на Херсонщине похоронили школьницу, которую после нескольких дней поисковой операции нашли убитой. С 7-летней Марией Борисовой попрощались 12 марта.

Пропавшую школьницу искали от 7 марта. 11 марта ее обнаружили мертвой с признаками насильственной смерти.

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С Марией Борисовой пришли проститься все жители Счастливого.

Гроб с телом девочки пронесли через всю деревню, останавливаясь возле места, где она любила играть. Также в последний путь ее провожали мимо школы, где первоклассница училась.

Люди приносили цветы и игрушки на похороны 7-летней погибшей.



Прощание с Марией Борисовой / Скриншот с видео

Местные жители до сих пор не могут поверить, что произошла такая трагедия. Они в очередной раз отмечают на самосуде над убийцей:

"на кол такого подлеца нужно посадить, и это ему еще и мало будет";

"у каждого есть дети, внуки, разве так можно поиздеваться над девочкой".

В селе Счастливом попрощались с 7-летней Марией Борисовой: видео

Убийство 7-летней Марии Борисовой: что известно