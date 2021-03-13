На Херсонщине похоронили убитую 7-летнюю Марию Борисову
В селе Счастливое на Херсонщине похоронили школьницу, которую после нескольких дней поисковой операции нашли убитой. С 7-летней Марией Борисовой попрощались 12 марта.
Источник:24 канал
Пропавшую школьницу искали от 7 марта. 11 марта ее обнаружили мертвой с признаками насильственной смерти.
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С Марией Борисовой пришли проститься все жители Счастливого.
Гроб с телом девочки пронесли через всю деревню, останавливаясь возле места, где она любила играть. Также в последний путь ее провожали мимо школы, где первоклассница училась.
Люди приносили цветы и игрушки на похороны 7-летней погибшей.
Прощание с Марией Борисовой / Скриншот с видео
Местные жители до сих пор не могут поверить, что произошла такая трагедия. Они в очередной раз отмечают на самосуде над убийцей:
- "на кол такого подлеца нужно посадить, и это ему еще и мало будет";
- "у каждого есть дети, внуки, разве так можно поиздеваться над девочкой".
В селе Счастливом попрощались с 7-летней Марией Борисовой: видео
Убийство 7-летней Марии Борисовой: что известно
- Мария Борисова исчезла 7 марта. Ее мать рассказала, что вечером девочка пошла играть на улицу. Через некоторое время женщина заметила, что ребенка во дворе нет.
- В первый день исчезновения начались масштабные поиски. К ним присоединились полицейские, нацгвардейцы и волонтеры.
- 11 марта школьницу обнаружили мертвой в сарае. Тело было спрятано в белый полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.
- В полиции заявили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.
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