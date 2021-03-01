В Херсонской области на территории природного парка "Нижнеднепровский" обнаружили тела 20 мертвых лебедей. Специалисты уже устанавливают причины гибели птиц.

В частности, работники Госпродпотребслужбы направили тела 5 мертвых лебедей в Херсонскую и Николаевскую лаборатории для экспертизы. В то же время 1 марта специалисты начали обследование акватории рек Днепра, Конки и Гнилуши.

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По данным Укринформа, погибших лебедей обнаружила группа спортсменов-байдарочников, которые там тренировались. В частности, тогда некоторые птицы были еще живы, но они имели признаки того, что также скоро погибнут.

Сейчас работники Госпродпотребслужбы и природного парка "Нижнеднепровский" устанавливают, есть ли еще погибшие птицы. Из-за досадного случая также состоятся заседания районной и областной Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

К сожалению, это уже 3 известный случай гибели птицы в Херсонской области с начала этого года,

– заявила руководительница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Как отметила Магалецкая, специалисты выяснят, связаны ли между собой все недавние случаи смертей птиц. Она добавила, что уже после завершения эпизоотических расследований удастся воссоздать полную картину событий.

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