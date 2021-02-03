Изуродованные тела двух мужчин 40 и 48 лет нашла в летней кухне частного дома мать одного из погибших. Произошло это 2 февраля в одном из населенных пунктов Генического района Херсонской области.

Источник: полиция Херсонщины

О совершении кровавого преступления полицейские узнали от владелицы дома, которая сообщила, что нашла тела двух мужчин с многочисленными телесными повреждениями.

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Сейчас следователи пытаются установить личность убийцы. По факту умышленного убийства двух человек открыли соответствующее уголовное дело.

Если злоумышленника найдут и поймают, а его вину признает суд, преступнику грозит пожизненное заключение.

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Окровавленную секиру нашли во дворе дома / Фото пресс-службы полиции Херсонщины

Как выяснили следователи, 48-летний сын владелицы жил вместе со своим товарищем в летней кухне частного дома.

Вечером женщина заволновалась, поскольку не видела сына целый день.

Когда же она зашла в помещение, увидела тела убитых.

Полицейские установили, что расправился с мужчинами неизвестный мужчина с помощью топора.

Предполагаемое орудие убийства изъяли, а тела погибших отправили на экспертизу. Следствие продолжается.