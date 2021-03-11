На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову, – СМИ
Семилетняя Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое, что на Херсонщине. А 11 марта девочку нашли мертвой.
Источник:фейсбук полиции Херсонской области
Об этом издание пишет со ссылкой на источники среди местных жителей.
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Пропавшую девочку нашли мертвой
Нашли на территории села Счастливое, где она и жила. Сейчас там проводится опознание, работают криминалисты и следователи,
- рассказали собеседники.
Официального подтверждения этой информации пока нет. 24 канал пытается связаться с местной полицией.
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