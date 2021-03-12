На Херсонщине полицейские нашли мертвого младенца в уличном туалете. Мать новорожденного ребенка заявила, что якобы не догадывалась о беременности.

12 марта полиция получила сообщение о том, что в гинекологическое отделение больницы города Голая Пристань госпитализировали 41-летнюю женщину с кровотечением. Врачи установили, роженица была беременной приблизительно 33 недели.

Читайте также На Запорожье 5-месячный мальчик умер в антисанитарии и холоде: видео

Впрочем медики впоследствии выяснили, что пациентка не сосотояла на учете в женской консультации. Кроме этого, роженицу доставили в больницы без ребенка.

Полиция обнаружила мертвого мальчика в уличном туалете

Правоохранители выехали по месту жительства женщины в одно из сел Скадовского района. Тело новорожденного мальчика они обнаружили в уличном туалете.

Сразу было открыто уголовное производство по статье 117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился уже мертвым.

Полиция выяснила, что роженица имеет мужа и 2 детей. Сейчас она находится в больнице. Женщина заявила, что якобы вовсе не догадывалась о беременности. Другие обстоятельства происшествия она объяснять отказалась.