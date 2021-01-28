На Херсонщине полицейские во время отработки вызова зашли к мужчине, который убил свою собаку. Мертвое животное обнаружили подвешенным на ветке дерева.

Источник: Пресс-служба полиции Херсонской области

Живодер заявил, что его сосед хранит 30 килограммов наркотиков, на что 27 января среагировала местная полиция.

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Как полиция обнаружила убитую собаку

Правоохранители выехали проверить информацию, однако никаких наркотиков не нашли. После этого полицейские пришли в дом заявителя. Во дворе они увидели пса, повешенного на ветке дерева.

На вопрос полицейских, что произошло с животным, мужчина агрессивно ответил, что это его пес, и он может делать с ним то, что захочет. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал бросаться на полицейских, провоцировал конфликт,

– сообщила полиция.

Соседи заявили, что слышали, как он часто издевается над животным.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу, чтобы задокументировать факт жестокого обращения с животными. Тело собаки направили на судебно-ветеринарную экспертизу для установления причин ее смерти.

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Что грозит живодеру

На мужчину составили ряд админпротоколов за:

Заведомо ложный вызов спецслужб.

Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

Жестокое обращение с животными.

Мужчине за издевательство над животным грозит уголовная ответственность – арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.