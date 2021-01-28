На Херсонщине пьяный мужчина повесил собаку и скандалил с полицией
На Херсонщине полицейские во время отработки вызова зашли к мужчине, который убил свою собаку. Мертвое животное обнаружили подвешенным на ветке дерева.
Источник: Пресс-служба полиции Херсонской области
Живодер заявил, что его сосед хранит 30 килограммов наркотиков, на что 27 января среагировала местная полиция.
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Как полиция обнаружила убитую собаку
Правоохранители выехали проверить информацию, однако никаких наркотиков не нашли. После этого полицейские пришли в дом заявителя. Во дворе они увидели пса, повешенного на ветке дерева.
На вопрос полицейских, что произошло с животным, мужчина агрессивно ответил, что это его пес, и он может делать с ним то, что захочет. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал бросаться на полицейских, провоцировал конфликт,
– сообщила полиция.
Соседи заявили, что слышали, как он часто издевается над животным.
Полицейские вызвали следственно-оперативную группу, чтобы задокументировать факт жестокого обращения с животными. Тело собаки направили на судебно-ветеринарную экспертизу для установления причин ее смерти.
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Что грозит живодеру
На мужчину составили ряд админпротоколов за:
- Заведомо ложный вызов спецслужб.
- Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.
- Жестокое обращение с животными.
Мужчине за издевательство над животным грозит уголовная ответственность – арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
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