Правоохранители получили информацию о том, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Мужчину задержали с сумкой, в которой обнаружили оружие.

Оружие якобы нашел на улице

37-летнего жителя Херсона задержали на автостанции. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Во время личного досмотра у злоумышленника изъяли сумку. В ней были:

обрез охотничьего ружья;

граната Ф-1;

граната РГН;

более 100 патронов различного калибра.

Правоохранители отметили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра,

– добавили в МВД.

Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия. Изъятое направили на исследование.

Что грозит злоумышленнику

По данному факту открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.



На Херсонщине задержали мужчину с сумкой, в которой было оружие