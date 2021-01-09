На Херсонщине мужчина хотел сбыть гранаты и оружие: его задержали
Правоохранители получили информацию о том, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Мужчину задержали с сумкой, в которой обнаружили оружие.
Оружие якобы нашел на улице
37-летнего жителя Херсона задержали на автостанции. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Во время личного досмотра у злоумышленника изъяли сумку. В ней были:
- обрез охотничьего ружья;
- граната Ф-1;
- граната РГН;
- более 100 патронов различного калибра.
Правоохранители отметили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра,
– добавили в МВД.
Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия. Изъятое направили на исследование.
Что грозит злоумышленнику
По данному факту открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
На Херсонщине задержали мужчину с сумкой, в которой было оружие
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