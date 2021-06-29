На Херсонщине молния попала в 2 мужчин, которые работали на поле

29 июня 2021 , 11:49
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Источник:

"Херсон Online"

На Херсонщине молния попала в мужчину, который во время грозы искал укрытие на поле. Из-за удара он погиб. Еще один работник, который тоже пострадал, выжил.

Выживший мужчина не получил ранений. Правда, он очень испугался.

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Молния убила мужчину в Херсонской области

Трагедия произошла возле села Чернянка Каховского района Херсонской области. На фермерском хозяйстве работала группа местных жителей.

Когда началась гроза, то 35-летний мужчина с сапкой в руках (так говорят очевидцы) искал укрытие от непогоды. В мужчину попала молния. Он погиб.

Другой работник также получил удар

В полутора метрах от него был еще один человек. Увидев трагедию, он бросился помогать пострадавшему и также получил удар. Однако, на этот раз он был менее мощным. Поэтому второй мужчина выжил и не получил никаких травм. Только очень испугался.

На место трагедии люди вызвали полицию. Правоохранители подтвердили несчастный случай.

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Автор: Діана Квасневська