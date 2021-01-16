Может исчезнуть вся стая: на Херсонщине массово гибнут краснокнижные серые журавли
На территории биосферного заповедника имени Фальц-Фейна "Аскания-Нова" продолжают гибнуть краснокнижные серые журавли. Они пострадали от отравления зерном.
Его обработали средством для борьбы с грызунами. Об этом отметил директор заповедника Виктор Гавриленко на онлайн-заседании рабочей группы, сообщает 24 канал.
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Почему птицы погибают
Заседание создали в областной государственной администрации, чтобы выяснить причины массовой гибели птиц.
Всего на вчера (со 2 по 15 января) 208 погибших. Эта стая потеряла вожаков, в ней очень много "молодняка", который также погибает. Скорее всего, она полностью погибнет,
- рассказал Гавриленко.
Тот препарат, которым обработано зерно – пролонгированного (продленного) действия. Он убивает журавлей не мгновенно, а в течение 3 – 5 дней. По словам директора заповедника, попытки кормить птиц на природной территории, чтобы они не улетали за его пределы кормиться, результатов не дали.
Открыли уголовное производство
Уголовное производство открыли по первой части 239-й статьи Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель).
Массовая гибель журавлей: что известно
- В заповеднике "Аскания-Нова", по состоянию на 11 января 2021 года, за неделю погибло 185 краснокнижных журавлей.
- Эксперты отметили, что птицы могли отравиться зерном, обработанным химикатами. Его посеяли фермеры для борьбы с грызунами на окрестных полях.
- Для выяснения причины гибели краснокнижных птиц создали рабочую группу.
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