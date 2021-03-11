Прокуратура Крыма заблокировала незоконную перевозку людей в Россию через оккупированный Крым. Организовал ее местный житель на собственном авто.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии, организатору перевозок сообщили о подозрении. Ему инкриминируют дело по двум пунктам: незаконная переправка лиц и нарушение порядка въезда-выезда на оккупированные территории.

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Как мужчина возил людей в Крым

Он организовал схему незаконной перевозки пассажиров из Херсонской области в Российскую Федерацию.

Следователи узнали: подозреваемый делал это на своем авто.

Мужчина ездил через КПВВ "Чаплинка" на оккупированный полуостров. При этом он понимал, что пункты пропуска через государственную границу Украины в Крыму закрыты.

Дальше водитель ездил по незаконно построенному Керченскому мосту в Краснодарский край.

После обысков по месту жительства мужчины обнаружены доказательства его преступления. Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ в Крыму.

Напомним, что в 2015 году правительство утвердило порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом. Согласно документу, въезд и выезд иностранцев и лиц без гражданства осуществляется через контрольные пункты по паспорту и специальному разрешению, выданному территориальным органом ГМС. Граждане Украины могут пересекать границу на КПВВ без специальных разрешений.

Движение через КПВВ: Украина заявляет о блокировании

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что Россия превратила Крым в тюрьму "Изоляция". Все из-за того, что страна-агрессор под предлогом пандемии COVID-19 блокирует движение через КПВВ.

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Все пропускные пункты на подконтрольной Кабмину части работают в штатном режиме. Между тем, как рассказал Резников, Россия под предлогом борьбы с вирусом блокирует движение через КПВВ. Хотя движение через неконтролируемый участок границы на Донбассе не прекращается.