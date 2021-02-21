Одно из херсонских СМИ рекламировало на своем сайте поездки в Россию для прививки запрещенным в Украине "Спутником V". В дело уже вмешалась СБУ.

Информация о вакцина-турах в Россию появилась на херсонском ресурсе Херсон Онлайн. Сейчас статья уже удалена, но остались ее скриншоты.

Между тем Черногория начала вакцинацию россйским "Спутником V"

В статье говорилось, что для украинцев есть возможность поехать в Москву и привиться "Спутником". В материале также указаны были места, где именно в столице страны-агрессора можно вакцинироваться.

Депутат Херсонского областного совета Игорь Есипенко обратился в Службу безопасности Украины по этому поводу. Как он отметил в своем посте на фейсбуке, правоохранители уже вмешались, а реклама "вакцина-туров" исчезла.

Важно знать! Российская вакцина "Спутник V" в Украине не зарегистрирована и запрещена для прививки. Поэтому появление материалов о турах для вакцинации ней – опасно и незаконно.

Что это за вакцина – "Спутник V"?

"Спутник V" – первая официально зарегистрированная вакцина от коронавируса.

Главное предостережение мирового сообщества против этого препарата: он не прошел важнейшей – третьей стадии клинических испытаний.

Единственное, что известно о 3 фазе клинических испытаний, – это данные, которые сама же Россия обнародовала в издании The Lancet. Там говорится, что "Спутник V" – очень эффективный препарат.

В Украине российскую вакцину официально запретили использовать.



Какие существуют вакцины от коронавируса и чем отличаются / Инфографика 24 канала