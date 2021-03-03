В Херсоне 3 марта простились с погибшим бойцом 36-й бригады морской пехоты Сергеем Моисеенко. Военный погиб 28 февраля в результате обстрелов со стороны оккупантов.

Погибший воин имел звание младшего сержанта. В зоне проведения Операции объединенных сил он находился с 2017 года.

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С погибшим военным Сергеем Моисеенко попрощались в Херсоне

Церемония прощания с Сергеем Моисеенко проходила в ритуальном доме на улице Нефтяников в Херсоне. Больше сотни человек собрались, чтобы провести военного в последний путь.

Попрощаться с украинским бойцом пришли его родственники, друзья, сослуживцы, а также неравнодушные граждане. Кроме этого, на церемонии присутствовали представители местных властей.



В Херсоне простились с погибшим военным Сергеем Моисеенко / Фото "Суспільне"

Младшего сержанта похоронили в Херсоне на Мемориале памяти погибших бойцов, размещенного на кладбище геологов. У Сергея Моисеенко остались дочь и гражданская жена.

"Я с ним познакомился в палатке, на полигоне во время учебы. Об этом человеке могу сказать только положительные вещи. Морские пехотинцы осиротели на 1 собрата. Тяжелая потеря", – рассказал собрат Сергея с позывным "Леший".

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.

Что известно о гибели Сергея Моисеенко

Младший сержант 36-й бригады морской пехоты Сергей Моисеенко погиб 28 февраля в результате обстрела позиций украинских военных на Донбассе.

Трагедия произошла возле Пищевика.

В то время боевики открывали прицельный огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Обстрелы и гибель военных продолжаются несмотря на то, что с 27 июля 2020 года в зоне боевых действий действует перемирие.