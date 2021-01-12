Неизвестные злоумышленники повредили памятники братской могилы в Херсоне. Полиция уже устанавливает лиц, совершивших надругательство над мемориалом.

В Херсоне повредили исторические памятники

Правоохранителям Херсонщины 12 января, примерно в 11:50 позвонил 39-летний местный житель, сообщает пресс-служба полиции.

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Он рассказал, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные повредили памятники братской могилы.

На месте сотрудники следственно-оперативной обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинов-освободителей Второй мировой войны.

Что грозит злоумышленникам

Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам статьи о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Злоумышленникам грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 54 тысячи гривен) или арест до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия – полиция ищет причастных к совершению преступления.



В Херсоне неизвестные повредили памятники братской могилы / Фото Нацполиции



Полицейские устанавливают лиц, совершивших надругательство над мемориалом / Фото Нацполиции