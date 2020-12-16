В херсонском аэропорту задержали грузчиков, которые регулярно воровали у людей электронику и другие ценные вещи. Злоумышленники не гнушались даже дезодорантами и лакомствами.

Бесстыдных рабочих аэропорта поймали "на горячем". Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

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Что известно об обстоятельствах дела

Преступники воровали мелкие вещи, которые можно было легко спрятать в карманах и вынести за пределы аэропорта. Награбленное относили в ломбарды или на рынки.

Что нашли у воров из украденного: смотрите фото

Обращения в полицию относительно краж поступали еще с июня. Только сейчас правоохранители раскрыли это дело.

Полицейские проверили все записи с камер наблюдения, но ничего подозрительного не обнаружили. Как потом выяснилось, воры знали в каких местах их будет снимать видеокамера – именно там они и "потрошили" чемоданы пассажиров, летающих в основном в Турцию или в Киев.

Что грозит ворам?

Бригаду грузчиков обвиняют в не менее 15 кражах. Общая сумма ущерба составляет 30 тысяч гривен. За это их могут посадить на 5 лет.