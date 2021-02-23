В Херсоне дети оказались на льдине посреди Днепра: видео
Потепление в Украине привело к таянию снега и льда на реках. К сожалению, это не останавливает детей – они продолжают играть в местах, где действительно опасно.
Источник:24 канал
Об одном из таких случаев стало известно из соцсетей 22 февраля. В Херсоне двое детей то оказались на льдине посреди Днепра.
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К счастью, рядом были люди, и еще более к счастью, что у этих людей была лодка. Детей спасли. Автор видео, муж которой и плыл за детьми, рассказала, что дети были напуганы, а льдина уже начала таять.
Уважаемые родители, следите за своими детьми! Хорошо, что у нас есть лодка...
– обратилась женщина к взрослым.
В сети, учитывая счастливый конец истории, уже успели иронично переделать видео, добавив в него звуковое сопровождение из популярного советского мультфильма "Мама для мамонтенка".
Заметим, совсем недавно, 27 января, в Светловодске Кировоградской спасли рыбака, который дрейфовал на льдине в 500 метрах от берега.
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