Хасиды смогут приехать в Умань, но при особых условиях
Осенью 2021 года хасиды традиционно будут собираться на паломничество в Умань. Проблем с пропуском, как это было в прошлом году, в МВД планируют избежать.
Источник:пресс-служба полиции
Вопрос допуска хасидов в Умань обсуждают заранее. Да, Арсен Аваков по телефону поговорил на эту тему с министром внутренних дел Израиля Арие Дери.
Кстати Украинских религиозных лидеров прививали от COVID-19
При каких условиях хасидов пустят в Умань
Они согласовали: ключевое условие реализации этого масштабного мероприятия – нормализация эпидемиологической ситуации в Украине. Кроме того, те, кто захотят приехать, должны быть предварительно вакцинированы.
Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19
– отметил Арсен Аваков.
Министры внутренних дел Украины и Израиля обсудили возможность поставки партии вакцины из Израиля.
Хасиды в Умани: главное
- Ежегодно осенью тысячи хасидов прибывают в Умань на празднование Рош га-Шана – еврейского Нового Года.
- В Умани похоронен раввин Цадик Нахман, который является зачинателем Брацлавского хасидизма.
- Из-за пандемии коронавируса правительство запретило въезд иностранцев на территорию Украины до 29 сентября 2020 года.
- Власти Украины и Израиля в совместном обращении призвали хасидов в этом году отказаться от паломничества в Умань.
- Однако хасиды заявили, что все-таки приедут.
- Несмотря на ограничения и запреты, тысячи хасидов таки въехали в Украину.
- В городе усилили охрану порядка, создали целую систему постов и патрулей.
Поделиться новостью