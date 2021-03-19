Осенью 2021 года хасиды традиционно будут собираться на паломничество в Умань. Проблем с пропуском, как это было в прошлом году, в МВД планируют избежать.

Вопрос допуска хасидов в Умань обсуждают заранее. Да, Арсен Аваков по телефону поговорил на эту тему с министром внутренних дел Израиля Арие Дери.

Кстати Украинских религиозных лидеров прививали от COVID-19

При каких условиях хасидов пустят в Умань

Они согласовали: ключевое условие реализации этого масштабного мероприятия – нормализация эпидемиологической ситуации в Украине. Кроме того, те, кто захотят приехать, должны быть предварительно вакцинированы.

Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19

– отметил Арсен Аваков.

Министры внутренних дел Украины и Израиля обсудили возможность поставки партии вакцины из Израиля.

Заметим. Недавно разговор на тему вакцинации и туризма состоялся и между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они подчеркнули заинтересованность взаимного признания сертификатов о прививках от коронавируса.

Хасиды в Умани: главное