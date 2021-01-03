Суд оштрафовал водителя, которая 22 октября утопила свой автомобиль на набережной Харькова. Женщина должна заплатить 760 гривен.

Постановление появилось в Едином реестре судебных решений накануне нового года. Однако его еще можно обжаловать. Об этом сообщает 24 канал.

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На заседание суда женщина не появилась. Участница ДТП должна заплатить 340 гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.

В материалах дела отмечается, что водитель Kia Sorento "не учла дорожную обстановку, не соблюдала безопасного бокового интервала и совершил наезд на препятствие, а именно забор-ограждение".

Что известно о харьковской "русалке"

22 октября водитель Kia Sorento на большой скорости не справилась с управлением и слетела в реку.

По словам женщины, она увидела на дороге кошку, и чтобы избежать наезда на животное, направилась в сторону бордюра.

Фото водительницы на крыше утопленного авто сразу стало вирусным. Кадры, где женщина ждала спасателей, многим напомнили скульптуру Русалочки, расположенную в Копенгагене.

Больше о харьковской "русалке" смотрите в видео: