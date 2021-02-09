В харьковском экопарке родился лающий олененок: милые фото
В экопарке Харькова впервые родился олененок из рода мунтжак. Из-за звуков, которые животное издает в случае угрозы, его называют "лающим". Харьковчан просят помочь выбрать малышу имя.
Источник:"Суспільне"
По словам представителя экопарка Алексея Костюченко, олененок родился в январе. Сейчас новорожденный находится в вольере с родителями и боится чужих.
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В каких условиях живет уникальный олененок
Маленький мунтжак и его взрослые родные пасутся в открытом вольере. Его специально оборудовали теплым укрытием от непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе со ссылкой на главного ветеринарного врача экопарка Андрея Мостового.
Для копытных это – стандартные условия. Самки выкармливают детвору самостоятельно, а их рацион усилен калориями и витаминами. У оленей это сено, овощи и зерновые смеси,
– говорится в сообщении.
Жителей Харькова просят помочь с именем
В зверинце обратились к харьковчанам с просьбой помочь выбрать малышу имя.
За то, что пока неизвестно, какого пола животное, в экопарке просят подписчиков предлагать 2 варианта имени: для самца и самки.
К слову, теперь в экопарке есть 3 оленя-мунтжака – пара появилась там больше года назад.
Что известно об оленях-мунтжаках?Их еще называют лающими оленями. Это старейший род оленей, который возник примерно 15 – 35 миллионов лет назад в эпоху миоцена. Его самые старые остатки найдены на территории Франции, Германии и Польши. Род содержит 12 современных видов, которые распространены в Южной и Юго-Восточной Азии, Китае и некоторых районах Японии.
Информация из Википедии
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