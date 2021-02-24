В среду, 24 февраля, в Харьковском горсовете вспыхнула стычка между депутатами "Партии Шария" и проукраинскими активистами. Впоследствии она переросла в драку.

Во время заседания сессии Харьковского горсовета пригласили к слову Никиту Роженко – депутата от "Партии Шария".

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Однако вместе с Роженко к трибуне подошли его однопартийцы. Они даже попытались развернуть плакат с фото Анатолия Шария. Его "украшала" еще и надпись "Стоп политическим репрессиям".

К поклонникам Шария подошли проукраинские активисты и попросили "свернуть свою тряпку".

Между депутатами и активистами вспыхнул конфликт.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов призвал правоохранителей разнять драку. Развернуть плакат депутатам "Партии Шария" так и не позволили.

Обратите внимание! В феврале 2021 года Анатолию Шарию объявили подозрение в государственной измене. Однако в Минюсте заявили, что для прекращения деятельности "Партии Шария" оснований пока нет.

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