"Сверните тряпки": в Харьковском горсовете побили депутатов Шария – видео
В среду, 24 февраля, в Харьковском горсовете вспыхнула стычка между депутатами "Партии Шария" и проукраинскими активистами. Впоследствии она переросла в драку.
Источник:Depo.Харков
Во время заседания сессии Харьковского горсовета пригласили к слову Никиту Роженко – депутата от "Партии Шария".
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Однако вместе с Роженко к трибуне подошли его однопартийцы. Они даже попытались развернуть плакат с фото Анатолия Шария. Его "украшала" еще и надпись "Стоп политическим репрессиям".
К поклонникам Шария подошли проукраинские активисты и попросили "свернуть свою тряпку".
Между депутатами и активистами вспыхнул конфликт.
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов призвал правоохранителей разнять драку. Развернуть плакат депутатам "Партии Шария" так и не позволили.
В Харькове побили депутатов Шария: смотрите видео
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