"Продавал" закрытие уголовного производства: на Харьковщине задержали налогового милиционера
Правоохранители задержали подполковника налоговой милиции Харьковщины. Он требовал под предпринимателя 20 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.
Источник: Офис генпрокурора
Кроме работника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, задержали и посредника коррупционной схемы.
Читайте также В Киеве бухгалтер одного из вузов присвоила почти 3 миллиона
Что известно о раскрытии взяточничества
- Следствие выяснило, что подполковник налоговой милиции требовал и получил от частного предпринимателя 20 тысяч долларов.
- За эти деньги он обещал закрыть уголовное производство и вернуть изъятое имущество.
- Помогал сотруднику налоговой милиции в этой схеме посредник.
Что грозит коррупционерам
- Решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании мер пресечения и отстранении от должности.
- Сейчас продолжаются следственные действия.
Мероприятия по разоблачению провели прокуратура и следственное управление территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве.
На Харьковщине на взятке поймали налогового милиционера / Фото Офис генпрокурора
Он требовал от предпринимателя 20 тысяч долларов / Фото Полтавская областная прокуратура
Поделиться новостью