Правоохранители задержали подполковника налоговой милиции Харьковщины. Он требовал под предпринимателя 20 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

Источник: Офис генпрокурора

Кроме работника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, задержали и посредника коррупционной схемы.

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Что известно о раскрытии взяточничества

Следствие выяснило, что подполковник налоговой милиции требовал и получил от частного предпринимателя 20 тысяч долларов.

За эти деньги он обещал закрыть уголовное производство и вернуть изъятое имущество.

Помогал сотруднику налоговой милиции в этой схеме посредник.

Что грозит коррупционерам

Решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании мер пресечения и отстранении от должности.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению провели прокуратура и следственное управление территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве.

На Харьковщине на взятке поймали налогового милиционера / Фото Офис генпрокурора

Он требовал от предпринимателя 20 тысяч долларов / Фото Полтавская областная прокуратура